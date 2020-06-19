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Артем Кузелев

Коллаборация недели: adidas x McDonalds

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  • 19 Июня 202018:52
Сюжеты: Adidas, McDonalds

Марка adidas объединилась с компанией McDonalds для выпуска новой капсульной коллекции.

Сотрудничество компаний проходит в рамках молодежного баскетбольного турнира All-American Games, отмененного в этом году из-за пандемии. Коллаборация выпустила четыре модели баскетбольных кроссовок и четыре футболки с принтами. На данный момент вещи из капсулы, тираж которой лимитирован, можно приобрести на территории Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Индонезии и некоторых других стран.

 
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