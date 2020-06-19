Коллаборация недели: adidas x McDonalds

Марка adidas объединилась с компанией McDonalds для выпуска новой капсульной коллекции.

Сотрудничество компаний проходит в рамках молодежного баскетбольного турнира All-American Games, отмененного в этом году из-за пандемии. Коллаборация выпустила четыре модели баскетбольных кроссовок и четыре футболки с принтами. На данный момент вещи из капсулы, тираж которой лимитирован, можно приобрести на территории Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Индонезии и некоторых других стран.