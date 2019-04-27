Коллаборация недели: adidas x Missoni

Новая капсульная коллекция напоминает об Оттавио Миссони, сооснователе итальянской марки и профессиональном бегуне.

В магазинах и на официальном сайте Missoni появились модели из новой капсульной коллекции. Совместно с маркой Adidas итальянский дом моды выпустил кроссовки и вещи для тренировок: футболки, лонгсливы, шорты и другую спортивную экипировку. Капсула получила личное одобрение сооснователя семейного бизнеса Оттавио Миссони, который также известен как профессиональный бегун.