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Артем Кузелев

Коллаборация недели: adidas x Missoni

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  • 27 Апреля 201911:11
Сюжеты: Adidas, Missoni

Новая капсульная коллекция напоминает об Оттавио Миссони, сооснователе итальянской марки и профессиональном бегуне.

В магазинах и на официальном сайте Missoni появились модели из новой капсульной коллекции. Совместно с маркой Adidas итальянский дом моды выпустил кроссовки и вещи для тренировок: футболки, лонгсливы, шорты и другую спортивную экипировку. Капсула получила личное одобрение сооснователя семейного бизнеса Оттавио Миссони, который также известен как профессиональный бегун.

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