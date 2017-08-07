Коллаборация недели: Alexander Wang x adidas Originals

Уже завтра в продажу поступит вторая совместная коллекция американского дизайнера и стритстайл линии спортивного бренда.

Старт продаж новой коллекции от коллаборации Alexander Wang x adidas Originals назначен на 5 августа. При этом жители Нью-Йорка смогут приобрести одежду из капсулы через sms-сервис: спортивная марка пробует новый формат шопинга Text to Buy. Маркетологи бренда говорят о том, что так процесс покупок превратится в увлекательную игру, которая придется по вкусу новому поколению клиентов.

Что касается самой коллекции, то на этот раз в центре внимания коллаборации велосипедный спорт и культура рейва. Капсулу составили куртки, ветровки, лонгсливы, футболки, спортивные штаны и толстовки. Все вещи окрашены в яркие неоновые цвета.

За создание рекламного видеоролика отвечал знаменитый фотограф Юрген Теллер.