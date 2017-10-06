Коллаборация недели: Арт-капсула Gucci

Итальянский дом моды объединился с британской художницей Хелен Дауни.

Алессандро Микеле продолжает с бешеной скоростью двигать дом Gucci в одному ему известном направлении. На этот раз итальянская марка удивила коллаборацией с британской художницей Хелен Дауни, которую весь мир знает по сетевому нику Unskilled Worker. Совместно бренд и художница выпустят капсульную коллекцию, в которую войдут одежда, обувь и аксессуары. Всего коллекцию составят 40 предметов: от платьев и курток-бомберов до сумок GG Marmont и туфель. Кстати, в капсуле можно будет найти и предметы мужского гардероба. Вещи, украшенные оригинальными рисунками Дауни, можно будет приобрести в специальной упаковке с 11 октября на сайте Gucci.