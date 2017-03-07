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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Артемий Лебедев для Nike

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  • 07 Марта 201720:10
Сюжеты: Nike

Дизайнер стал первым россиянином, которого американский бренд пригласил к сотрудничеству.

Новость сообщил сам дизайнер на своей странице в Facebook. В опубликованном посте Артемий также рассказал, что его коллаборация с маркой – часть проекта Nike, в котором примут участие еще 12 артистов. В рамках сотрудничества Лебедев совместно с дизайнерами бренда Мари Одино и Диланом Рашем разработает дизайн легендарной модели кроссовок Air Max. Уже сейчас известно, что дизайнер отдал предпочтение черному цвету, а через пару недель будут обнародованы остальные подробности.

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