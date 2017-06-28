Вход
ADV
Интересно
Balenciaga (93)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллаборация недели: Balenciaga x Colette

  • 144
  • 0
  • 28 Июня 201719:27
Сюжеты: Balenciaga, Colette

В сети появились все фотографии капсульной коллекции, выпущенной роскошным домом для парижского универмага.

1 / 22
  • Коллаборация Balenciaga x Colette

В этом году парижский магазин Colette празднует свое 20-летие,в  честь чего проводит серию мероприятий. Одним из них стало сотрудничество с французским домом моды Balenciaga. К предстоящей осени коллаборация выпустила капсульную коллекцию, которая появится в продаже 5 августа. Модельный ряд капсулы составили толстовки, парки, плащи а также спортивная обувь.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru