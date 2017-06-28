Коллаборация недели: Balenciaga x Colette

В сети появились все фотографии капсульной коллекции, выпущенной роскошным домом для парижского универмага.

1 / 22 Коллаборация Balenciaga x Colette











































В этом году парижский магазин Colette празднует свое 20-летие,в честь чего проводит серию мероприятий. Одним из них стало сотрудничество с французским домом моды Balenciaga. К предстоящей осени коллаборация выпустила капсульную коллекцию, которая появится в продаже 5 августа. Модельный ряд капсулы составили толстовки, парки, плащи а также спортивная обувь.