Коллаборация недели: Burberry x Vivienne Westwood

Два ведущих модных дома Великобритании объявили о сотрудничестве!

1 / 2 Промо коллаборации из соцсетей



Главной новостью уходящей недели стало сообщение о грядущей коллаборации марок Burberry и Vivienne Westwood. Информация была опубликована в официальных аккаунтах брендов в соцсетях, причем к своему посту новый креативный директор Burberry Рикардо Тиши добавил текст: «Для меня огромная честь объявить о новом сотрудничестве Burbs (ласковое называние британского бренда, который тиши возглавил с начала марта) с настоящими британскими панками!» Также Вивьен Вествуд сообщила, что совместная коллекция будет представлена через полгода, в декабре. Основу капсулы составят переосмысленные вещи из архивов Vivienne Westwood. Часть вырученных с продаж средств будут переданы фонду Cool Earth, который занимается спасением влажных тропических лесов.