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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Burberry x Vivienne Westwood

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  • 09 Июля 201811:42
Сюжеты: BURBERRY, Vivienne Westwood

Два ведущих модных дома Великобритании объявили о сотрудничестве!

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  • Промо коллаборации из соцсетей

Главной новостью уходящей недели стало сообщение о грядущей коллаборации марок Burberry и Vivienne Westwood. Информация была опубликована в официальных аккаунтах брендов в соцсетях, причем к своему посту новый креативный директор Burberry Рикардо Тиши добавил текст: «Для меня огромная честь объявить о новом сотрудничестве Burbs (ласковое называние британского бренда, который тиши возглавил  с начала марта) с настоящими британскими панками!» Также Вивьен Вествуд сообщила, что совместная коллекция будет представлена через полгода, в декабре. Основу капсулы составят переосмысленные вещи из архивов Vivienne Westwood. Часть вырученных с продаж средств будут переданы фонду Cool Earth, который занимается спасением влажных тропических лесов.

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