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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Calvin Klein и Фонд Энди Уорхола

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  • 28 Ноября 201721:54
Сюжеты: Calvin Klein, Энди Уорхол

Американская марка продолжит работу с наследием отца-основателя поп-арта и одного из самых влиятельных художников XX века.

Марка Calvin Klein объявила о продолжении сотрудничества с американским Фондом Энди Уорхола The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. У бренда и его креативного директора Рафа Симонса будет полный доступ ко всем произведениям художника, за что Calvin Klein обеспечит организации финансовую поддержку. Отдельно отмечается, что все средства пойдут на гранты для молодых художников. Сотрудничество будет действовать до 2020 года.

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