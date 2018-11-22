Коллаборация недели: Gigi Hadid x Reebok

Американская супермодель готовится к релизу капсульной коллекции, созданной для спортивного бренда.

Уже 7 декабря свет увидит первая часть коллекции, выпущенной маркой Reebok в соавторстве с Джиджи Хадид. Супермодель похвасталась этим на своей страничке в Instagram, однако никаких подробностей не сообщила. Пока что понятно, что первыми в свет выйдут кроссовки с ярким дизайном, но что еще войдет в капсулу, не разглашается. Узнать об этом можно будет в январе-феврале 2019 года, когда полная коллекция поступит в продажу.