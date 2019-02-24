Коллаборация недели: Гоша Рубчинский для Diesel

Новый проект российского дизайнера создаст капсульную коллекцию для итальянской марки.

Новый бренд Гоши Рубчинского «ГР-Униформа» выпустит совместную коллекцию с маркой Diesel. Капсула выйдет 9 мая в рамках коллаборационного проекта Diesel Red Tag и будет представлена в формате перформанса. Раньше с итальянской компанией в рамках этого же проекта сотрудничали дизайнеры Шейн Оливер и Гленн Мартенс.