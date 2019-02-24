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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Гоша Рубчинский для Diesel

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  • 24 Февраля 201911:49
Сюжеты: Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy), Diesel

Новый проект российского дизайнера создаст капсульную коллекцию для итальянской марки.

Новый бренд Гоши Рубчинского «ГР-Униформа» выпустит совместную коллекцию с маркой Diesel. Капсула выйдет 9 мая в рамках коллаборационного проекта Diesel Red Tag и будет представлена в формате перформанса. Раньше с итальянской компанией в рамках этого же проекта сотрудничали дизайнеры Шейн Оливер и Гленн Мартенс.

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