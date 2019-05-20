Коллаборация недели: «ГР-Униформа» x Diesel

Гоша Рубчинский разработал капсульную коллекцию для итальянской марки.

Новый бренд Гоши Рубчинского «ГР-Униформа» и итальянская марка Diesel анонсировали сотрудничество еще в феврале. На днях коллаборация представила лукбук с моделями из совместной коллекции. Рубчинский разработал несколько моделей из денима, причем вдохновлялся дизайнер русским авангардом начала XX века. Капсула уже поступила в продажу.