Вход
ADV
Интересно
Diesel (116)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллаборация недели: «ГР-Униформа» x Diesel

  • 102
  • 0
  • 20 Мая 201920:34
Сюжеты: Diesel, Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy)

Гоша Рубчинский разработал капсульную коллекцию для итальянской марки.

Новый бренд Гоши Рубчинского «ГР-Униформа» и итальянская марка Diesel анонсировали сотрудничество еще в феврале. На днях коллаборация представила лукбук с моделями из совместной коллекции. Рубчинский разработал несколько моделей из денима, причем вдохновлялся дизайнер русским авангардом начала XX века. Капсула уже поступила в продажу.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru