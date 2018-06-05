Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (425)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллаборация недели: Грейс Коддингтон x Louis Vuitton

  • 227
  • 0
  • 05 Июня 201811:27
Сюжеты: Louis Vuitton

Героями новой коллекции парижского дома моды стали кошки знаменитого стилиста и креативного директора. Не Шупетт единой…

В музее современного искусства Fondation Maeght на юге Франции прошел показ круизной коллекции Louis Vuitton. К созданию коллекции приложила руку и Грейс Коддингтон, которая нарисовала портреты своих кошек: Пампкин и Бланкета. Компанию котикам составил пес Николя Гескьера Леон. Рисунки были превращены в принты и украсили шелковые пижамы и кожаные сумки из новой коллекции. В продажу вещи, созданные коллаборацией, появятся в октябре этого года.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru