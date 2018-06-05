Коллаборация недели: Грейс Коддингтон x Louis Vuitton

Героями новой коллекции парижского дома моды стали кошки знаменитого стилиста и креативного директора. Не Шупетт единой…

В музее современного искусства Fondation Maeght на юге Франции прошел показ круизной коллекции Louis Vuitton. К созданию коллекции приложила руку и Грейс Коддингтон, которая нарисовала портреты своих кошек: Пампкин и Бланкета. Компанию котикам составил пес Николя Гескьера Леон. Рисунки были превращены в принты и украсили шелковые пижамы и кожаные сумки из новой коллекции. В продажу вещи, созданные коллаборацией, появятся в октябре этого года.