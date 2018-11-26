Коллаборация недели: Gucci x Comme des Garcons

Алессандро Микеле и Рей Кавакубо представили первую модель из совместной коллекции.

Итальянский дизайнер Алессандро Микеле и японский модельер Рей Кавакубо объявили о сотрудничестве. В рамках коллаборации Gucci и Comme des Garcons выпустят капсульную коллекцию, пропитанную духом обеих марок. Стороны описывают стиль капсулы как смешение минимализма и эклектики. В сети уже появились фото первой модели, которой стала сумка-шоппер из крафтовой бумаги и пластикового чехла. Полностью коллекция выйдет 6 декабря и будет эксклюзивно представлена Gucci Garden во Флоренции.