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Артем Кузелев

Коллаборация недели: H&M и GP & J Baker

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  • 04 Июля 201814:05
Сюжеты: H&M

Шведский ретейлер выпустил капсульную коллекцию, посвященную легендарным примерам текстильного искусства.

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  • Коллаборация H&M и GP & J Baker

В коллаборации со знаменитой компанией GP & J Baker марка H&M представила капсульную коллекцию по мотивам знаменитого текстиля. Креативный директор шведского бренда Пернилла Вольфхарт рассказала о взаимосвязи современной моды и интерьерного дизайна, результатом которой становятся в том числе и принты, которые рассказывают истории людей и их домов: «Мы хотели использовать прекрасные архивные принты, а не придумывать новые. Нашей главной идеей было совместить летящие силуэты с геометричной графикой».

Дизайнерам бренда выпала возможность побывать в архивах компании GP & J Baker и выбрать то, что им нравится. В качестве принтов в капсуле использованы самые известные узоры поставщика королевского двора Великобритании: Magnolia, Hydrangea Bird и Oriental Bird. В продаже коллекция H&M х GP & J Baker появится в августе, но только в избранных магазинах и на официальном сайте шведской компании.

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