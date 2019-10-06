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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Instapump Fury от adidas x Reebok

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  • 06 Октября 201911:58
Сюжеты: Reebok, Adidas

Спортивные марки впервые выпустили совместную модель!

Спортивные бренды Reebok и adidas представили совместную модель кроссовок, получившую название Instapump Fury. В России обувь от коллаборации появится 15 ноября и, похоже, станет хитом. Мало того, что кроссовки выполнены в заметном и очень стильном дизайне, в них так же использована технология амортизации adidas Boost. В нашей стране модель будет представлена в двух цветовых вариантах: бело-сине-оранжевой Prototype и черно-белой Black&White с металлической вставкой Graph Lite. Официальный релиз назначен на 5 октября.

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