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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Ivy Park x adidas

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  • 18 Декабря 201915:41
Сюжеты: Adidas, Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles)

С 18 января в продажу поступит совместная коллекция марки Бейонсе и спортивного бренда.

Бейонсе опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько снимков, анонсирующих старт продаж новой коллекции ее марки Ivy Park. Капсула создана при участии спортивного бренда adidas, а несколько вещей из нее уже появились на декабрьской обложке Elle USA. Позировала для каверстори, конечно же, сама Бейонсе.

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