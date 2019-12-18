Коллаборация недели: Ivy Park x adidas

С 18 января в продажу поступит совместная коллекция марки Бейонсе и спортивного бренда.

Бейонсе опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько снимков, анонсирующих старт продаж новой коллекции ее марки Ivy Park. Капсула создана при участии спортивного бренда adidas, а несколько вещей из нее уже появились на декабрьской обложке Elle USA. Позировала для каверстори, конечно же, сама Бейонсе.