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Артем Кузелев

Коллаборация недели: J.W.Anderson для Uniqlo

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  • 01 Апреля 201711:14
Сюжеты: J.W. Anderson, Uniqlo

Японский розничный гигант и британский дизайнер работают над совместной коллекцией, которая увидит свет в конце этого года.

Стритстайл марка Uniqlo уже сотрудничала с такими знаменитыми брендами, как Opening Ceremony, Jil Sander, музыкантом Фарреллом. На этой неделе японская компания объявила, что в конце 2017 года выпустит капсулу, созданную совместно с дизайнером Джонатаном Андерсоном. В линейку войдет мужская и женская одежда в минималистичном духе, свойственном британским традициям.

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