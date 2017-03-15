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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Капсула Supreme и Lacoste

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  • 15 Марта 201720:02
Сюжеты: Lacoste

Специально для французского бренда дизайнеры стритстайл марки разработали капсульную коллекцию.

Марка уличной одежды Supreme продолжает сотрудничать с премиальными брендами. После успеха мужской коллекции для Louis Vuitton дизайнеры лейбла начали разрабатывать коллекцию для Lacoste. Известно, что в капсулу войдут куртки, спортивные костюмы, пуловеры для крикета, флисовые толстовки, рубашки поло, короткие шорты и кепки. Продажи уже завтра стартуют на территории Британии, Франции и Америки. Также коллекция будет доступна в онлайн-магазинах.

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