Коллаборация недели: Капсула Supreme и Lacoste

Специально для французского бренда дизайнеры стритстайл марки разработали капсульную коллекцию.

Марка уличной одежды Supreme продолжает сотрудничать с премиальными брендами. После успеха мужской коллекции для Louis Vuitton дизайнеры лейбла начали разрабатывать коллекцию для Lacoste. Известно, что в капсулу войдут куртки, спортивные костюмы, пуловеры для крикета, флисовые толстовки, рубашки поло, короткие шорты и кепки. Продажи уже завтра стартуют на территории Британии, Франции и Америки. Также коллекция будет доступна в онлайн-магазинах.