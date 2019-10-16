Коллаборация недели: Кара Делевинь, Balmain и Puma

С 21 ноября в продаже появится коллекция, над созданием которой трудились Кара Делевинь, Оливье Рустен и дизайнеры бренда Puma.

Креативный директор парижского дома Balmain Оливье Рустен создал капсульную коллекцию для спортивной марки Puma. Над созданием 35 вещей для мужчин и женщин поучаствовала также супермодель и актриса Кара Делевинь. Капсулу составили футболки, кроп-топы, бомберы, шорты, мини-платья, спортивные брюки, а также кроссовки. Лицом коллекции ожидаемо стала сама Кара.

Стартуют продажи 21 ноября. Найти коллекцию можно будет в магазинах Puma и Balmain.