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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Кара Делевинь, Balmain и Puma

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  • 16 Октября 201923:59
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Balmain, Puma

С 21 ноября в продаже появится коллекция, над созданием которой трудились Кара Делевинь, Оливье Рустен и дизайнеры бренда Puma.

Креативный директор парижского дома Balmain Оливье Рустен создал капсульную коллекцию для спортивной марки Puma. Над созданием 35 вещей для мужчин и женщин поучаствовала также супермодель и актриса Кара Делевинь. Капсулу составили футболки, кроп-топы, бомберы, шорты, мини-платья, спортивные брюки, а также кроссовки. Лицом коллекции ожидаемо стала сама Кара.

Стартуют продажи 21 ноября. Найти коллекцию можно будет в магазинах Puma и Balmain.

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