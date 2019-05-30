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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Кара Делевинь для Balmain

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  • 30 Мая 201918:58
Сюжеты: Balmain, Кара Делевинь (Cara Delevingne)

Британская модель и актриса придумала для парижского дома моды три сумки из стеганой кожи.

Давние приятели Кара Делевинь и Оливье Рустен наконец-то решили вместе поработать. Результатом сотрудничества стали три сумки из черной стеганой кожи, декорированной шипами и монограммами: Romeo, Twist и BBag. О новом опыте креативный директор Balmain сказал: «Без дружбы не может быть никакого сотрудничества. Лично для меня важно присутствие духа товарищества, ведь моя работа – это моя жизнь. Думаю, я всегда хотел поработать с Карой, но для этого потребовалось время».

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