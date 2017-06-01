Коллаборация недели: Карл Лагерфельд для ModelCo

Знаменитый дизайнер запустит линию косметики совместно с популярной австралийской маркой.

Карл Лагерфельд работает над капсульной коллекцией косметики, которую выпустит совместно с брендом ModelCo. Результаты работы дизайнера и австралийской марки можно будет оценить уже в начале 2018 года. Предварительно сообщается, что приобрести продукты линии Karl Lagerfeld + ModelCo можно будет через сайт Karl.com, в интернет-магазине бьюти-бренда, а также бутиках дизайнера по всему миру. Что конкретно войдет в дебютную коллекцию пока что неизвестно, однако ее тема звучит как «Сияющая красота».