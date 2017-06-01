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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (246)
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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Карл Лагерфельд для ModelCo

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  • 01 Июня 201722:56
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Знаменитый дизайнер запустит линию косметики совместно с популярной австралийской маркой.

Карл Лагерфельд работает над капсульной коллекцией косметики, которую выпустит совместно с брендом ModelCo. Результаты работы дизайнера и австралийской марки можно будет оценить уже в начале 2018 года. Предварительно сообщается, что приобрести продукты линии Karl Lagerfeld + ModelCo можно будет через сайт Karl.com, в интернет-магазине бьюти-бренда, а также бутиках дизайнера по всему миру. Что конкретно войдет в дебютную коллекцию пока что неизвестно, однако ее тема звучит как «Сияющая красота». 

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