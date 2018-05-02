Коллаборация недели: Karl Lagerfeld x ModelCo

Карл Лагерфельд выпустил линию косметических средств совместно с австралийской маркой ModelCo.

Как известно, порой Карлу Лагерфельду становится тесно в амплуа дизайнера и фотографа и он с радостью берется за новую работу. На днях стало известно, что Карл объединился с австралийским брендом ModelCo, чтобы выпустить линию бьюти-средств. Приобрести декоративную косметику можно будет уже с 14 мая в магазинах Karl Lagerfeld, а также на официальных сайтах karl.com и modelco.com.

Коллекция выйдет лимитированным тиражом и не будет расширяться в дальнейшем. Всего в нее войдет больше 50 продуктов, среди которых несколько аксессуаров. Главная тема коллекции – Illuminated Beauty, поэтому можно приготовиться к тому, что вся она будет сиять и искриться.