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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Кейт Мосс x Decorte

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  • 14 Августа 201715:52
Сюжеты: Kate Moss

Британская супермодель выпустила линию декоративной косметики совместно с японским брендом.

На днях японская марка Decorte объявила о коллаборации с Кейт Мосс. Совместно с супермоделью компания выпустила косметичку, в которую вошли самые необходимые декоративные средства: карандаш для бровей, бронзер, жидкая подводка, хайлайтер, помада для губ и палетка теней. Также к набору прилагаются несколько кистей для макияжа. Приобрести продукты можно будет совсем скоро в нью-йоркском универмаге Saks Fifth Avenue или же по предзаказу на сайте магазина. Стоимость всей косметички составляет 190 долларов.

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