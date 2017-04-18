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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Коллекция Coach x Rodarte

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  • 18 Апреля 201712:35
Сюжеты: Coach, Rodarte

Две знаковых американских марки выпустили совместную коллекцию аксессуаров, которая уже в этом месяце поступит в продажу.

Этой весной американские бренды Coach и Rodarte объявили о сотрудничестве. Дизайнеры разработали совместную коллекцию аксессуаров, которая уже в апреле появится в избранных магазинах марок. Капсула объединила мастерство и высококлассную кожу Coach и красивые узоры Rodarte. Главным источником вдохновения для создания коллекции стали 1970-е годы и романтическое настроение той эпохи.

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