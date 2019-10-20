Вход
ADV



Интересно
Mango (184)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллаборация недели: Леандра Медин для марки Mango

  • 156
  • 0
  • 20 Октября 201920:48
Сюжеты: Mango

Испанская марка и основательница сайта Man Repeller представили образы из совместной коллекции.

Блогерша и бизнесвумен Леандра Медин создала капсульную коллекцию для марки Mango. Всего коллаборация выпустила 30 предметов, в числе которых одежда, обувь и аксессуары. Модельный ряд капсулы составлен из платьев, юбок, жакетов, брюк, блузой и джемперов, украшенных декоративными пуговицами, перьями, вышивкой и яркими принтами. О сотрудничестве с Mango Леандра сказала: «Представьте новогодние праздники на европейском лыжном курорте или атмосферу в студенческом кампусе где-нибудь в 1960-е годы и добавьте ко всему этому немного цветочной вышивки». Приобрести коллекцию Leandra Medine x Mango можно на сайте и некоторых магазинах марки.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru