Коллаборация недели: Леандра Медин для марки Mango

Испанская марка и основательница сайта Man Repeller представили образы из совместной коллекции.

Блогерша и бизнесвумен Леандра Медин создала капсульную коллекцию для марки Mango. Всего коллаборация выпустила 30 предметов, в числе которых одежда, обувь и аксессуары. Модельный ряд капсулы составлен из платьев, юбок, жакетов, брюк, блузой и джемперов, украшенных декоративными пуговицами, перьями, вышивкой и яркими принтами. О сотрудничестве с Mango Леандра сказала: «Представьте новогодние праздники на европейском лыжном курорте или атмосферу в студенческом кампусе где-нибудь в 1960-е годы и добавьте ко всему этому немного цветочной вышивки». Приобрести коллекцию Leandra Medine x Mango можно на сайте и некоторых магазинах марки.