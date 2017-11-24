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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Maison Margiela x Mackintosh

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  • 24 Ноября 201712:21
Сюжеты: Martin Margiela

Парижский дом моды и всемирно известный производитель верхней одежды готовят капсульную коллекцию плащей.

Французская марка Maison Margiela и британский бренд Mackintosh объявили о коллаборации. В рамках сотрудничества они выпустят капсульную коллекцию, в которую войдут всего две модели водонепроницаемых плащей. Вещи будут выполнены из прорезиненной ткани двух цветов – белого и серого. Выпущенные совместно макинтоши станут частью весенне-летней коллекции Maison Margiela, но в декабре лимитированный тираж все же появится в магазинах парижской марки и некоторых мультибрендах.

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