Коллаборация недели: Maison Margiela x Mackintosh

Парижский дом моды и всемирно известный производитель верхней одежды готовят капсульную коллекцию плащей.

Французская марка Maison Margiela и британский бренд Mackintosh объявили о коллаборации. В рамках сотрудничества они выпустят капсульную коллекцию, в которую войдут всего две модели водонепроницаемых плащей. Вещи будут выполнены из прорезиненной ткани двух цветов – белого и серого. Выпущенные совместно макинтоши станут частью весенне-летней коллекции Maison Margiela, но в декабре лимитированный тираж все же появится в магазинах парижской марки и некоторых мультибрендах.