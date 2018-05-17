Коллаборация недели: Marc Jacobs x Anna Sui

Бывшие однокурсники Марк Джейкобс и Анна Суи выпустили совместную капсульную коллекцию.

Американские дизайнеры Марк Джейкобс и Анна Суи познакомились во время учебы в школе Parsons и с тех пор поддерживают дружеские отношения. Странно, но выпустить совместную коллекцию они решили только сейчас. О выходе коллаборации Марк и Анна сообщили на днях и рассказали, что капсулу составят сумки, брелоки, слипоны, футболки и толстовки с ироничными принтами иллюстратора Уилла Брума. Героями принтов стали сами Джейкобс и Суи. В скором времени коллекция появится в магазинах обоих дизайнеров и будет продаваться по цене от 65 до 395 долларов.