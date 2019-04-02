Коллаборация недели: Первый образ Supreme x Jean Paul Gaultier

Марка уличной одежды представила первый мужской образ из капсульной коллекции, созданной вместе с Жаном-Полем Готье.

Американский стритстайл-бренд Supreme опубликовал первый образ из коллекции, которая будет выпущена в соавторстве с французским модельером. В Instagram марки появился снимок, для которого манекенщик позировал в ярком клетчатом пальто из мохера и комплекте из жакета и брюк, украшенных психоделичным принтом. Анонсировав выход коллекции, коллаборация Supreme x Jean Paul Gaultier все же сохранила тайну и пока что не сообщила точной даты релиза.