Коллаборация недели: Pussy Riot x Kultrab x 9cyka

Политическое панк-движение запустило собственную линейку протестной одежды.

Одежда может быть отличной платформой и каналом выражения протеста. Эта мысль вдохновила участниц панк-движения Pussy Riot на создание коллекции, адресованной в первую очередь молодежи и тем, кто не согласен с политической ситуацией в стране. В дебютную линейку вошли футболки, значки, носки и балаклавы разных расцветок, созданные коллаборацией между Pussy Riot, Kultrab и 9cyka. Вырученные средства пойдут на поддержку независимого журналистского проекта Mediazona. Линейка получила название It Gonna Get Worse.