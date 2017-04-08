Коллаборация недели: Раф Симонс для Kvadrat

Бельгийский дизайнер создал новую коллекцию текстиля для бюро Kvadrat.

1 / 7 Четвертая коллекция Рафа Симонса для Kvadrat













Имя Рафа Симонса известно большинству людей, которые так или иначе интересуются дизайном и стилем. Этот модельер успел поработать с Jil Sander и Christian Dior, а теперь является креативным директором Calvin Klein. Кроме того, Симонс разрабатывает дизайн кроссовок для Adidas и работает с интерьерным бюро Kvadrat.

На днях коллаборация с Kvadrat получила продолжение в новой, уже четвертой, коллекции текстиля. Создавая коллекцию, Раф вдохновлялся искусством XX века и живописью пуантилистов. На новых изделиях из бархата и мохера также можно увидеть рисунки, вдохновленные творчеством импрессионистов и постимпрессионистов, таких как Жорж Сера и Винсент Ван Гог. Получилось очень стильно.