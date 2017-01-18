Коллаборация недели: Раф Симонс х The Woolmark

Компания Woolmark объединила усилия с бельгийским дизайнером, чтобы выпустить специальную коллекцию сезона осень-зима 2017/18.

После масштабной коллаборации с британским дизайнером Полом Смитом компания Woolmark объявила о сотрудничестве с Рафом Симонсом. Креативный директор Calvin Klein создаст для марки коллекцию стильной мужской одежды из лучшей в мире нежной мериносовой шерсти. В капсулу сезона осень-зима 2017/18 войдут свитеры и изделия вязаные вручную. Сотрудничество обещает превратиться в длительные отношения между дизайнером и Woolmark Company.