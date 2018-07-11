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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Rag & Bone x Eminem

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  • 11 Июля 201816:43
Сюжеты: Rag & Bone

Рэпер Эминем принял участие в работе над капсульной коллекцией американской марки.

Бренд Rag & Bone анонсировал скорый выход коллекции, созданной при участии американского рэпера. Эминем трудился рука об руку с дизайнерами марки, а также станет лицом ее промокампании. Капсулу составили футболки и худи, которые можно будет приобрести 13 июля в поп-ап сторе Rag & Bone в лондонском пабе Sun & 13 Cantons. После этого покупка будет возможна только через официальный сайт марки.

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