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Rag & Bone (26)
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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Rag & Bone x Star Wars

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  • 08 Ноября 201722:05
Сюжеты: Rag & Bone

Перед релизом «Звездных войн: Последний джедай» креативный директор Маркус Уэйнрайт вдохновляется персонажами и атмосферой космической саги.

В первый день зимы в продажу поступит капсульная коллекция Rag & Bone, посвященная космической саге «Звездные войны». На днях дизайнер Маркус Уэйнрайт объявил о сотрудничестве со Star Wars и даже представил первые модели, созданные в рамках коллаборации. В лукбуке и коротком видео отчетливо заметно влияние сериала и угадываются образы заглавных персонажей. Посвящена коллекция новой части фильма, которая выйдет на большие экраны 5 декабря 2017 года.

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