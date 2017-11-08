Коллаборация недели: Rag & Bone x Star Wars

Перед релизом «Звездных войн: Последний джедай» креативный директор Маркус Уэйнрайт вдохновляется персонажами и атмосферой космической саги.

В первый день зимы в продажу поступит капсульная коллекция Rag & Bone, посвященная космической саге «Звездные войны». На днях дизайнер Маркус Уэйнрайт объявил о сотрудничестве со Star Wars и даже представил первые модели, созданные в рамках коллаборации. В лукбуке и коротком видео отчетливо заметно влияние сериала и угадываются образы заглавных персонажей. Посвящена коллекция новой части фильма, которая выйдет на большие экраны 5 декабря 2017 года.