Коллаборация недели: «Рассвет» и Пушкинский музей

Скейт-марка Гоши Рубчинского и Толи Титаева выпустила капсульную коллекцию к открытию выставки «Щукин. Биография коллекции».

Высокое искусство и современная поп-культура объединились в новой капсуле марки «Рассвет». Создатели бренда скейтерской экипировки решили отметить открытие выставки «Щукин. Биография коллекции» коллаборацией с Пушкинским музеем.

Гоша и Толя выпустили коллекцию из трех рубашек, украшенных принтами, заимствованными с полотен Поля Гогена. Стоимость каждой – 30 000 рублей. Также в капсуле представлено шесть скейтбордов с подобными рисунками по цене от 4000 рублей.

Выходит коллекция лимитированным тиражом 22 июня и будет представлена в мультибренде «Октябрь».