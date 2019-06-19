Вход
ADV



Интересно
Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy) (31)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллаборация недели: «Рассвет» и Пушкинский музей

  • 86
  • 0
  • 19 Июня 201911:50
Сюжеты: Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy)

Скейт-марка Гоши Рубчинского и Толи Титаева выпустила капсульную коллекцию к открытию выставки «Щукин. Биография коллекции».

Высокое искусство и современная поп-культура объединились в новой капсуле марки «Рассвет». Создатели бренда скейтерской экипировки решили отметить открытие выставки «Щукин. Биография коллекции» коллаборацией с Пушкинским музеем.

Гоша и Толя выпустили коллекцию из трех рубашек, украшенных принтами, заимствованными с полотен Поля Гогена. Стоимость каждой – 30 000 рублей. Также в капсуле представлено шесть скейтбордов с подобными рисунками по цене от 4000 рублей.

Выходит коллекция лимитированным тиражом 22 июня и будет представлена в мультибренде «Октябрь».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru