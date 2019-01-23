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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Reebok x Victoria Beckham

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  • 23 Января 201918:56
Сюжеты: Reebok, Beckham

В продажу поступила совместная коллекция британского дизайнера и американской спортивной марки.

Виктория Бекхэм и марка Reebok опубликовали новые снимки Марио Сорренти. Кадры стали рекламной кампанией совместной коллекции британского дизайнера и американского бренда. Капсулу составили женские и мужские модели, а также вещи в стиле унисекс. Футболки, топы, свитшоты, худи, спортивные брюки, леггинсы, бомберы, кроссовки и рюкзаки – основа модельного ряда, разработанного Викторией. В качестве источников вдохновения Бекхэм послужили архивы Reebok. Стоимость вещей варьируется от 30 до 450 долларов.

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