Коллаборация недели: Reebok x Victoria Beckham

В продажу поступила совместная коллекция британского дизайнера и американской спортивной марки.

Виктория Бекхэм и марка Reebok опубликовали новые снимки Марио Сорренти. Кадры стали рекламной кампанией совместной коллекции британского дизайнера и американского бренда. Капсулу составили женские и мужские модели, а также вещи в стиле унисекс. Футболки, топы, свитшоты, худи, спортивные брюки, леггинсы, бомберы, кроссовки и рюкзаки – основа модельного ряда, разработанного Викторией. В качестве источников вдохновения Бекхэм послужили архивы Reebok. Стоимость вещей варьируется от 30 до 450 долларов.