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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Rick Owens x Birkenstock

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  • 15 Января 201810:20
Сюжеты: Rick Owens

Знаменитый дизайнер разработал новый дизайн для трех классических моделей обуви немецкого бренда.

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  • Rick Owens x Birkenstock

Великий и ужасный Рик Оуэнс объединился с немецкой маркой Birkenstock, чтобы выпустить небольшую совместную коллекцию. В капсулу вошли три классических модлели бренда, дизайн которых обновил Оуэнс. В новом исполнении сандалии получили оформление из войлока, меха пони и зернистой кожи. На прилавках коллекция появится 16 марта. Сначала обувь можно будет приобрести в поп-ап сторе Birkenstock в Лос-Анжелесе, а затем на сайтах дизайнера и немецкого бренда. 

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