Коллаборация недели: Шейн Оливер для Diesel

Бывший креативный директор марки Hood by Air создаст капсульную коллекцию для знаменитого американского бренда.

Марка Diesel объявила о готовящейся коллаборации с дизайнером Шейном Оливером. В данный момент бывший креативный директор Hood by Air работает над новым проектом Red Tag Project, который будет представлять собой серию коллабораций. Первую капсульную коллекцию для него как раз и создаст Шейн Оливер. Суть капсулы – представить личное видение дизайнера культовых вещей Diesel. Увидеть дебют можно будет уже 3 марта в рамка Недели моды в Париже.