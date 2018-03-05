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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Шейн Оливер для Diesel

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  • 05 Марта 201809:42
Сюжеты: Diesel

Бывший креативный директор марки Hood by Air создаст капсульную коллекцию для знаменитого американского бренда.

Марка Diesel объявила о готовящейся коллаборации с дизайнером Шейном Оливером. В данный момент бывший креативный директор Hood by Air работает над новым проектом Red Tag Project, который будет представлять собой серию коллабораций. Первую капсульную коллекцию для него как раз и создаст Шейн Оливер. Суть капсулы – представить личное видение дизайнера культовых вещей Diesel. Увидеть дебют можно будет уже 3 марта в рамка Недели моды в Париже.

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