Вход
ADV
Интересно
Chopard (21)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллаборация недели: Совместная коллекция Рианны и Chopard

  • 27
  • 0
  • 13 Апреля 201714:23
Сюжеты: Chopard, Rihanna (Рианна)

Весенний сезон для ювелирного дома ознаменовался сотрудничеством с популярной певицей и дизайнером.

Казалось бы, что может объединять дом Chopard и Рианну! Тем не менее, коллаборация выпустила две коллекции ювелирных украшений, одна из которых относится к высокому ювелирному искусству. Приглашая к сотрудничеству звезду, швейцарский бренд во главе с креативным директором Каролин Шойфеле пожелал обновить традиционные рамки индустрии и своего стиля.

1 / 4
  • Совместная коллекция Рианны и Chopard

Коллекции будут соответствовать двум разным тематикам. С одной стороны, барбадосские корни певицы воплотятся в декоре в виде роскошных садов и карнавальной символики. С другой стороны, внутренний мир Рианны станет доступным для восприятия через строгие геометрические формы. Стоимость украшений составит от 1200 до 9600 евро. Что касается покупки и заказа изделий, то уже сейчас их можно приобрести в онлайн-магазине ювелирного дома. В бутиках же обе коллекции появятся в июне.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru