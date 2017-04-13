Коллаборация недели: Совместная коллекция Рианны и Chopard

Весенний сезон для ювелирного дома ознаменовался сотрудничеством с популярной певицей и дизайнером.

Казалось бы, что может объединять дом Chopard и Рианну! Тем не менее, коллаборация выпустила две коллекции ювелирных украшений, одна из которых относится к высокому ювелирному искусству. Приглашая к сотрудничеству звезду, швейцарский бренд во главе с креативным директором Каролин Шойфеле пожелал обновить традиционные рамки индустрии и своего стиля.

1 / 4 Совместная коллекция Рианны и Chopard







Коллекции будут соответствовать двум разным тематикам. С одной стороны, барбадосские корни певицы воплотятся в декоре в виде роскошных садов и карнавальной символики. С другой стороны, внутренний мир Рианны станет доступным для восприятия через строгие геометрические формы. Стоимость украшений составит от 1200 до 9600 евро. Что касается покупки и заказа изделий, то уже сейчас их можно приобрести в онлайн-магазине ювелирного дома. В бутиках же обе коллекции появятся в июне.