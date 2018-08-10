Коллаборация недели: Stella McCartney x adidas Originals

В рамках сотрудничества со спортивной маркой Стелла Маккартни создала спортивную капсулу с кружевами.
В новой коллекции Стеллы Маккартни, созданной для спортивного бренда, мы видим классические спортивные куртки, тренировочные брюки и свитшоты. Однако на этот раз британский дизайнер совмещает несовместимое: Стелла украсила привычные модели кружевными вставками, которые заимствовала из коллекции своего одноименного бренда. Вещи из капсулы уже можно приобрести на официальном сайте марки Stella McCartney.
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