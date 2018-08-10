Вход
ADV
Интересно
Stella McCartney (153)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллаборация недели: Stella McCartney x adidas Originals

  • 199
  • 0
  • 10 Августа 201813:57
Сюжеты: Stella McCartney, Adidas

В рамках сотрудничества со спортивной маркой Стелла Маккартни создала спортивную капсулу с кружевами.

В новой коллекции Стеллы Маккартни, созданной для спортивного бренда, мы видим классические спортивные куртки, тренировочные брюки и свитшоты. Однако на этот раз британский дизайнер совмещает несовместимое: Стелла украсила привычные модели кружевными вставками, которые заимствовала из коллекции своего одноименного бренда. Вещи из капсулы уже можно приобрести на официальном сайте марки Stella McCartney.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru