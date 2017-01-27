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Артем Кузелев

Коллаборация недели: The Coach и Rodarte

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  • 27 Января 201711:17
Сюжеты: Coach, Rodarte

Две американские марки объявили о сотрудничестве, результатом которого станет коллекция одежды и сумок.

На днях американские марки The Coach и Rodarte объявили о грядущей коллаборации. Уже в апреле этого года свет увидит их первая совместная коллекция одежды и сумок. Капсулу составят 15 вещей, которые будут представлены публике и оптовым покупателям уже в этом месяце. Однако в розничную продажу сумки и одежда поступят лишь в середине весны.

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