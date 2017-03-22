Коллаборация недели: Тильда Суинтон и Gentle Monster

Британская актриса стал приглашенным дизайнером марки солнцезащитных очков.

1 / 7 Тильда Суинтон для Gentle Monster













Талантам Тильды Суинтон нет счета. Эта британка известна как актриса, продюсер, художница и модель, но теперь ее смело можно называть и дизайнером. Корейский бренд солнцезащитных очков и оправ Gentle Monster пригласил Тильду поработать над созданием капсульной коллекции, лицом которой она впоследствии и стала. Капсулу составили три красивые модели в нескольких цветовых решениях, а также с зеркальными линзами.