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Тильда Суинтон (Tilda Swinton) (16)
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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Тильда Суинтон и Gentle Monster

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  • 22 Марта 201709:29
Сюжеты: Тильда Суинтон (Tilda Swinton), Очки

Британская актриса стал приглашенным дизайнером марки солнцезащитных очков.

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  • Тильда Суинтон для Gentle Monster

Талантам Тильды Суинтон нет счета. Эта британка известна как актриса, продюсер, художница и модель, но теперь ее смело можно называть и дизайнером. Корейский бренд солнцезащитных очков и оправ Gentle Monster пригласил Тильду поработать над созданием капсульной коллекции, лицом которой она впоследствии и стала. Капсулу составили три красивые модели в нескольких цветовых решениях, а также с зеркальными линзами.

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