Коллаборация недели: Tommy Hilfiger x IBM x FIT

В американской компании рассказали, что очередную капсульную коллекцию для нее разработает искусственный интеллект.

Похоже, продолжительное сотрудничество с Джиджи Хадид показалось Томми Хилфигеру не достаточно успешным. На днях дизайнер сообщил о коллаборации с технологическим гигантом IBM и нью-йоркским институтом FIT (Fashion Institute of Technology). По словам Томми, стороны работают над проектом Reimagine Retail, в центре которого стоит искусственный интеллект, способный создавать одежду вместо дизайнера.

Занятые в проекте студенты FIT отобрали архивные снимки с показов Tommy Hilfiger и кадры лукбуков. Затем при помощи новейших разработок IBM эти фотографии были загружены в программу искусственного интеллекта. Предварительным результатом работы компьютера стали новые цвета, принты и формы вещей, которые должны лечь в основу новой коллекции американского бренда. Вау!