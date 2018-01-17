Вход
ADV
Интересно
Tommy Hilfiger (83)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллаборация недели: Tommy Hilfiger x IBM x FIT

  • 339
  • 0
  • 17 Января 201817:58
Сюжеты: Tommy Hilfiger

В американской компании рассказали, что очередную капсульную коллекцию для нее разработает искусственный интеллект.

Похоже, продолжительное сотрудничество с Джиджи Хадид показалось Томми Хилфигеру не достаточно успешным. На днях дизайнер сообщил о коллаборации с технологическим гигантом IBM и нью-йоркским институтом FIT (Fashion Institute of Technology). По словам Томми, стороны работают над проектом Reimagine Retail, в центре которого стоит искусственный интеллект, способный создавать одежду вместо дизайнера.

Занятые в проекте студенты FIT отобрали архивные снимки с показов Tommy Hilfiger и кадры лукбуков. Затем при помощи новейших разработок IBM эти фотографии были загружены в программу искусственного интеллекта. Предварительным результатом работы компьютера стали новые цвета, принты и формы вещей, которые должны лечь в основу новой коллекции американского бренда. Вау!

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru