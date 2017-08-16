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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Ugg x Jeremy Scott

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  • 16 Августа 201716:40
Сюжеты: Jeremy Scott, UGG Australia

Американский дизайнер разработает капсульную коллекцию для знаменитого австралийского бренда обуви.

Джереми Скотт известен своим провокационным стилем и самыми противоречивыми коллекциями. На днях стало известно, что его очарованию и напору сдалась австралийская марка Ugg, известная на весь мир необычной обувью. Для бренда Скотт разработает капсульную коллекцию, которая, по сути, будет включать классические модели, украшенные декором в фирменном стиле дизайнера.

Капсула, каждая пара которой будет изготовлена вручную, получила название Classic Short Jewel. В середине сентября она появится в некоторых магазинах Ugg по всему миру, а также в лондонском универмаге Harrods. Стоимость обуви варьируется от 75 до 995 фунтов стерлингов, в зависимости от выбранного дизайна.

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