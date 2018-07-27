Вход
ADV
Интересно
Beckham (242)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллаборация недели: Victoria Beckham x Reebok

  • 424
  • 0
  • 27 Июля 201800:31
Сюжеты: Beckham, Reebok

На этой неделе стартуют продажи дебютной коллекции Виктории Бекхэм, созданной специально для спортивной марки.

Несколько месяцев назад спортивный бренд Reebok сообщил о коллаборации с Викторией Бекхэм. Результаты сотрудничества можно будет увидеть уже на этой неделе, когда капсула появится в продаже. Основная часть коллекции посвящена баскетболу и легендарному спортсмену Шакилу О’Нилу. Приобрести вещи можно на сайтах reebok.com и victoriabeckham.com с 26 июля. При этом сообщается, что сотрудничество Виктории и марки на этом не закончится.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru