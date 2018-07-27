Коллаборация недели: Victoria Beckham x Reebok

На этой неделе стартуют продажи дебютной коллекции Виктории Бекхэм, созданной специально для спортивной марки.

Несколько месяцев назад спортивный бренд Reebok сообщил о коллаборации с Викторией Бекхэм. Результаты сотрудничества можно будет увидеть уже на этой неделе, когда капсула появится в продаже. Основная часть коллекции посвящена баскетболу и легендарному спортсмену Шакилу О’Нилу. Приобрести вещи можно на сайтах reebok.com и victoriabeckham.com с 26 июля. При этом сообщается, что сотрудничество Виктории и марки на этом не закончится.