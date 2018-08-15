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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Вирджил Абло и Серена Уильямс для Nike

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  • 15 Августа 201817:26
Сюжеты: Nike

На страничке своей марки Off-White дизайнер сообщил о сотрудничестве со спортивным брендом и знаменитой теннисисткой.

Вирджил Абло анонсировал в своем «Инстаграме» новую модель кроссовок, получившую название Queen. Обувь будет создана в рамках коллаборации марки Off-White и спортивного гиганта Nike. Посвящается же новинка легенде мирового тенниса Серене Уильямс. В розничной продаже кроссовки должны появится до конца текущего года.

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