Коллаборация недели: Vivienne Westwood x Asics

Королева панка и спортивная марка выпустят капсульную коллекцию кроссовок.

На официальной Instagram-страничке Vivienne Westwood появился анонс совместной коллекции с маркой Asics. Коллаборация выпустит капсулу кроссовок, вдохновленную классическими моделями Asics и Asics Tiger. Фото первой пара уже можно увидеть в социальных сетях, вторая появится чуть позже. В продажу капсула поступит уже в апреле. Приобрести кроссовки можно будет в магазинах и Vivienne Westwood, и Asics.