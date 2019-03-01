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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Vivienne Westwood x Asics

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  • 01 Марта 201913:35
Сюжеты: Vivienne Westwood

Королева панка и спортивная марка выпустят капсульную коллекцию кроссовок.

На официальной Instagram-страничке Vivienne Westwood появился анонс совместной коллекции с маркой Asics. Коллаборация выпустит капсулу кроссовок, вдохновленную классическими моделями Asics и Asics Tiger. Фото первой пара уже можно увидеть в социальных сетях, вторая появится чуть позже. В продажу капсула поступит уже в апреле. Приобрести кроссовки можно будет в магазинах и Vivienne Westwood, и Asics. 

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