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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Вторая коллекция Джиджи Хадид для Tommy Hilfiger

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  • 01 Февраля 201711:39
Сюжеты: Tommy Hilfiger, Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Дизайнер и супермодель представили лукбук совместной весенне-летней коллекции.

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  • Джиджи Хадид для Tommy Hilfiger. Весна, 2017

Уже в первых числах февраля в Томми Хилфигер и Джиджи Хадид представят в Лос-Анджелесе вторую совместную коллекцию. Как известно, Джиджи не только участвует в разработке дизайна одежды, но и стала лицом лукбука и рекламной кампании коллаборации. В весенне-летнюю коллекцию дуэта вошли футболки, юбки, платья и вещи из денима. Большинство моделей украшены яркими принтами. Также в коллекции много купальников.

О сотрудничестве с американской маркой Джиджи рассказала: «Каждая коллекция – это месяцы любви и напряженной работы: от концепций до проработки дизайна, показов и готовых вещей». В свою очередь Томми Хилфигер сообщил: «Коллекция сезона весна 2017 выполнена в духе калифорнийского образа жизни. Еще мы с Джиджи обожаем атмосферу музыкальных фестивалей, поэтому наша вторая коллекция оказалась такой яркой».

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