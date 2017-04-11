Коллаборация Павловопосадских платков и ювелирного бренда LeDiLe

Вдохновением для дизайнеров послужили замысловатые узоры павловопосадских платков и шалей.

Дизайн зажима для платка напоминает полотно раскрытой шали, на котором разворачивается вся красота и образность рисунка. Орнамент аксессуара навеян цветочными мотивами: замысловатыми “огурцами” и цветками лилий.

Рисунок зажима словно распадается на элементы, принимая форму самостоятельных украшений: женских запонок, чарма-подвески, сережек и колец. Ручная работа и тонкая проработка деталей придает изделиям особый, неповторимый стиль. Украшения интересно сочетаются с павловопосадскими платками, создавая единый завершенный образ.

Одна из деталей запонок для женщин создана в виде “огурца” - одного из главных компонентов рисунка павловопосадского платка, а на застежке изображен цветок пышной лилии. В одном из вариантов изделие представлено с нанесением синей эмали. Необычное цветовое решение подчеркивает красоту украшения и добавляет ему неповторимое очарование.

Весьма необычное место выбрали дизайнеры для проведения съемок к лукбуку новой коллекции: заброшенную усадьбу на Севере-Западе столицы. Заколоченные двери и опустевшие помещения в контрасте с современной девушкой в павловопосадком платке и украшениях создали потрясающий эффект. Модель словно перенеслась в XIX столетие, иллюстрируя связь прошлого и будущего, преемственность поколений и актуальность традиций в наше время.

Коллекция доступна на официальном сайте компании LeDiLe.