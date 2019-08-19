Коллаборация Рафа Симонса и Fred Perry скоро в продаже

На следующей неделе в магазинах появится совместная коллекция бельгийского дизайнера и британского бренда.

Дизайнер Раф Симонс и марка Fred Perry некоторое время назад объявили о коллаборации и наконец представили совместную коллекцию. Уже в начале следующей недели в продаже появится капсула, в которую вошли вещи, напоминающие о британских субкультурах 1970-1980-х годов. В качестве принтов Раф Симонс использовал снимки фотографов Джорджа Плембера и Гэвина Уотсона тех лет.