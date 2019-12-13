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Элиза М

Коллаборация Sayonara Boy x Tsvetnoy

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  • 13 Декабря 201917:04

На втором этаже Универмага «Цветной» Элджей лично открыл pop-up store собственной линии одежды под брендом Sayonara Boy. На презентацию первой коллекции познакомиться с брендом и посмотреть на LIVE Performance в исполнении Элджея и авангардиста российского рэпа OFFMi пришло более 1500 человек. 

 

В линейку Sayonara Boyвошли оверсайз модели в эстетике хип-хоп культуры, аниме и милитари. В корнере представлены: рубахи-кители, брюки карго и чинос, худи и свитшоты из футера, футболки, шапки и банданы. Коллекция выполнена в фиолетовой, графитовой и черной палитре. 

 

После 20 декабря в продаже появится худи, созданный эксклюзивно для Универмага «Цветной» в количестве 50 штук. Результатом коллаборации Sayonara Boy и «Цветного» стал темно-синий оверсайз худи с винтажным эффектом. На задней стороне изображен анимешный смайл в форме мира, на лицевой лого Sayonara Boy x Tsvetnoy. 

 

Sayonara boy– новый этап Элджея. Мода, которую хочет носить сам Элджей. Самореализация, в которой музыка и мода равнозначны. 

 

Коллекция Sayonara boy представлена в instagram аккаунте @sayonarashop.ru, на сайте Sayonarashop.ru и на втором этаже Универмага «Цветной». 

 

Стоимость худи Sayonara Boy x Tsvetnoy 9 990 руб.

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